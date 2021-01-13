Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza
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Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza

13.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:35
Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza

TÜKETİCİNİN Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, 2020 yılında tıbbi maske, dezenfektan, maske ve kolonya gibi ürünlerde fahiş fiyat artışına ilişkin bin 131 firmanın denetlendiğini, mevzuata aykırı uygulamaları bulunan 511 firma hakkında, toplam 20 milyon 166 bin 103...

TÜKETİCİNİN Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, 2020 yılında tıbbi maske, dezenfektan, maske ve kolonya gibi ürünlerde fahiş fiyat artışına ilişkin bin 131 firmanın denetlendiğini, mevzuata aykırı uygulamaları bulunan 511 firma hakkında, toplam 20 milyon 166 bin 103 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, pandemi döneminde fahiş fiyat artışları konusunda yürüttüklerini çalışmaları DHA'ya değerlendirdi. Şahin, özellikle hijyen ürün gruplarında fahiş fiyata izin vermediklerini, sadece tüketicilerle yapılan işlemler değil, satıcıların kendi aralarında yapmış olduğu işlemleri denetlediklerini belirtti. Şahin bunun için Nisan ayında 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' adında özel bir kurul kurduklarını anlatan Şahin, "Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Reklam Kurulu ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından; tıbbi maske ve dezenfektan, maske, tulum ve gözlük, kolonya ve gıda maddeleri gibi ürünlere ilişkin üretici, aracı ve tedarikçi ve satıcı konumunda olup bu ürünlerin reklam ve tanıtımlarını yapan ve ayrıca fahiş fiyat artışı yaparak piyasa şartlarını bozacak şekilde satış yapan bin 131 firmayı denetlenmiş olup, mevzuata aykırı uygulamaları bulunan 511 firma hakkında toplam 20 milyon 166 bin 103 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi. 

'SON FİYATIN ÜSTÜNÜ ÇİZMESİ GEREKİYOR'Şahin, indirimli satışlarda ilk başta  fiyatın gerçek olması gerektiğini söyleyerek, "Bazen firmalarımız bir ürünü bir yıl önce 1000 liraya satışa sunuyor, sonra 900'e düşürüyor, 700'e düşürüyor ve 5 ay sonra 600 liraya satıyor ve 1000 liranın üstünü çizip 600 lira yapıyor. Halbuki son fiyatı 700 olduğu için 700'ün üstünü çizmesi gerekiyor. Bu konuda biz çok kararlıyız. Bütün sektörlerle biz bu toplantıları yaptık. Özellikle muhteşem cuma indirimleriyle ilgili reklam kurulunun incelemeleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, 2020 yılında indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleri ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara kesilen cezalarla ilgili de "6502 sayılı Kanun uyarınca mevzuat hükümlerine aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın tüketiciye ulaştığı mecralara göre, reklam yerel bir broşürle yapılmışsa, 11 bin 400 liralık bir ceza; ama ulusal bir televizyonda yapılmışsa, 457 bin liralık idari para cezası uygulayabiliyoruz. İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleri ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yıl içerisinde toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.


- Ankara
Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza
Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza
Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza
Maske ve dezenfektanda fahiş fiyata 20 milyon lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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