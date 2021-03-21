Maske ve aşı karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maske ve aşı karşıtı gösteri

21.03.2021 01:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:56

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı protesto düzenledi.

Maske ve aşı karşıtı gösteri
Maske ve aşı karşıtı gösteri
Maske ve aşı karşıtı gösteri
Maske ve aşı karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maske ve aşı karşıtı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 01:57:20. #1.14#
title