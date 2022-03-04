Maske takmanın zorunlu olduğu yerler! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar kapalı havalarda maske takma zorunluluğu devam ediyor mu merak etti. Peki, Maske uygulaması kalktı mı? Maske takmanın zorunlu olduğu yerler! İşte detaylar...

MASKE UYGULAMASI KALKTI MI?

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

Maskenin tamamen hayatımızdan çıkmadığını belirten Bakan Koca, "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur."

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU YERLER!

Açık havada maske takmanın artık zorunlu olmadığını belirten Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil" ifadelerini kullandı.

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