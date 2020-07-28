Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mağaza müdürünün, maske takması uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında
28.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:52

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mağaza müdürünün, maske takması uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, içeriye maskesiz giren Yunus E'yi uyararak, maske takmasını istedi.

Yapılan uyarıya sinirlenen Yunus E, mağaza müdürü Ergün'e tepki gösterdi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı.

Mağazadaki diğer müşterilerin ayırdığı kavgada yaralanan Ergün, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aldığı darbeler sonucu kaşı ve dudağı patlayan Ergün, Yunus E'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine gözaltına alınan Yunus E. emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Salih Ergün, AA muhabirine, devletin aldığı karar gereği müşterileri uyarmak mecburiyetinde olduğunu ve maske takmayan bir müşteriyi uyardığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Gerekli yerlere müracaat ettiğini belirten Ergün, avukatının sürecin sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağını vurguladı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Salih Ergün'ün darbedilme anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Dünya
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 18:15:38. #1.15#
title