Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

14.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:06
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. (43), kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırdı, hakaret etti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. (43), kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırdı, hakaret etti. 3 sağlık çalışanının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

?Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Durugöl Mahallesi 1071'nci Sokak'ta meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi'nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.'nin evine gitti. Koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı. Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.'nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı. Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.'nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   


Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Birol Güven Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:09:23. #1.15#
title