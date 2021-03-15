ORDU Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldıran şüpheli, 'pişmanım' dedi

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldıran şüpheli, 'pişmanım' dediORDU'nun Altınordu ilçesinde kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldıran S.G. (43), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldıran şüpheli, 'pişmanım' dedi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldıran S.G. (43), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay günü alkollü olduğunu söyleyen S.G., Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçenin Durugöl Mahallesi 1071'nci Sokak'ta meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi'nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.?nin evine gitti. Koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı. Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.?nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı. Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.'nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

'PİŞMANIM'

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.G., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu belirterek, Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım dedi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı