Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
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Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı Şüpheli kaçtı, yüzünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı Antalya'da bir kişi, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

19.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:44

Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

Şüpheli kaçtı, yüzünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30'da tarihi Muratpaşa Cami avlusunda meydana geldi. 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç, tarihi Muratpaşa Cami'nde sabah mesaisine başladı. Bir süre sonra camiye bir kişi maskesiz girmek isteyince Öğünç, uyarı yaptı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ikili arasında arbede yaşandı. Şüpheli üzerindeki bıçakla Öğünç'ü bıçakla yüzünden yaraladı. İkili arasındaki arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisi görüntülenmemek için uzun süre güvenlik kulübesinden çıkmadı. İlk müdahalesi güvenlik kulübesinde yapılan Öğünç, polislerin ikna etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik görevlisinden eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Maskesiz olduğu için uyarıldı"

Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, abdest almak için camiye geldiğini belirterek," Cuma olduğu için abdest almaya geldim. Güvenlik görevlisi maskesiz olan şahsa giremeyeceğini söyledi. O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi. Müdahale etmese şüpheli bıçağı kalbine saplamıştı. Biz müdahale ettik." dedi.

Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

Kaynak: İHA

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