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Koronavirüs, İhracat, Türkiye, Ekonomi

'Maske' üssü

İhracatçılar, maske ihtiyacını karşılamak için günde 15 milyonu aşkın adet üretim yapıyor.

15.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39
'Maske' üssü

İhracatçılar, maske ihtiyacını karşılamak için günde 15 milyonu aşkın adet üretim yapıyor. Süreç, TİM merkezinde kurulan video görüntü sistemiyle anbean takip ediliyor.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede topyekün hareket ediyor. İhracat ailesi maske üretmek için üretim merkezlerinde çarkları çalıştırıyor. Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarihlerde günlük 1 milyon adet maske üretimi hedefiyle başlatılan seferberlikte 15 milyon aşıldı. Şu an üretim tesisleri tek vardiya sistemiyle çalışıyor, eğer çift vardiyaya geçilirse bu rakamın günlük 50 milyon adede ulaşabileceği düşünülüyor.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 90 bini aşkın ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordine ettiği üretim sürecinde, dış ticaret kompleksinde deyim yerindeyse bir üs kuruldu. TİM Başkanı İsmail Gülle sosyal mesafe kuralı gereği, yüzyüze toplantıların düzenlemediği bu dönemde video konferans yoluyla birlik başkanlarına ulaşıyor. Maske üretimine ilişkin toplantılar TİM merkezinde kurulan sistem üzerinden birlik başkanlarının katılımıyla sağlanıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, sürece ilişkin bilgi aldığı görüşmelerde, üretimde yaşanabilecek sıkıntıları dinleyip, çözüm önerileri konusunda görüş veriyor.

"Günde 50 milyon adet üretebiliriz"

Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hazır giyim sektörü olarak maske üretim kampanyasına katıldıklarını söyledi. Günlük 1 milyon adet meske üretme hedefiyle başladıkları bu yolda, 15 milyon adedi geçtiklerini belirten Gültepe, ihtiyaç halinde çift vardiya sistemine geçerek günlük 50 milyon maske üretebilecek altyapıya sahip olduklarını söyledi.

"Dünyaya maske gönderiyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin canlı bağlantı sağladığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın koronavirüs ile olan mücadelede maske eksikliği yaşadığını söyleyerek, "Maske üreten bir ülke değildik ama maske kumaşını fazlasıyla üreten bir ülkeyiz. Bütün dünyaya ihraç eden bir ülkeyiz. Biz teknik tekstilde iddialı bir konumdayız. Neredeyse dünya liderlerinden bir tanesiyiz. Biz kırk gün önce günde 1 milyon adet maske dikemezken, şimdi 50 milyon adetlerine doğru geliyoruz ve bu üretim gün geçtikçe ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte ihracatçı gücünü daha da artıracağına vurgu yapan Kileci, "Belki biz çok kısa bir süre sonra dünyanın her tarafına maske ve hijyen malzemeleriyle ilgili ihracat yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Biz çok zor şartlarda mücadele eden ve hiçbir zaman pes etmeyen bir toplumuz. Hiçbir şekilde buna yenilmeyeceğiz ve bu durumun üstesinde geleceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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