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Maske üreticileri Çin için fazla mesaide

Koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı.

26.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:31
Maske üreticileri Çin için fazla mesaide

salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, 'den maske ithal etmeye başladı. Aylık 10 milyon adetlik üretim yapan yerli firmalar, Çin'den gelen yoğun talep üzerine kapasitelerini üç kat artırdı.

Kaynak: Dunya.com

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