Maske, tulum ve gözlük ihracı ön izne bağlandı

04.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:56

Maske, tulum, koruyucu iş elbisesi, sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlük ve steril eldivenin ihracı ön izne bağlı ürünler listesine eklendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliğle ihracı ön izne bağlı mallar listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında sektöre arz edilen koruyucu maske (toz, gaz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, koruyucu iş elbisesi, sıvı geçirmez önlük (kimyasallar için kullanılan koruyucu önlükler) ve koruyucu gözlükler eklendi. Ayrıca Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde sektöre arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldiven de söz konusu listeye alındı. Böylece söz konusu ürünlerin ihracı belirli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA