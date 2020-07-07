Maske terlettikçe baş ağrısı artıyor; terden ıslanan maskeyi kullanmayın
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Maske terlettikçe baş ağrısı artıyor; terden ıslanan maskeyi kullanmayın

Maske terlettikçe baş ağrısı artıyor; terden ıslanan maskeyi kullanmayınİlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maske kullanmak da zorlaştı.

07.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:40

Maske terlettikçe baş ağrısı artıyor; terden ıslanan maskeyi kullanmayın

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maske kullanmak da zorlaştı. Bunaltıcı sıcaklara maskenin iç yüzeyi terleyebiliyor. Bu durumun baş ağrısı şikayetlerini artırdığını ifade eden Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, 'Maskenin terden ıslandığınızı gördüğünüzde kesinlikle kullanmayın. Yakın temasın olmadığı alanlarda maskenin kenarlarından tutarak çıkarıp havalandırın' uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği şu günlerde koronavirüsten korunmak adına maske kullanmak da zorlaşıyor. Yakın temasın olduğu alanlarda maske kullanımı ihmal edilmemesi gerekiyor. Ancak sıcaktan terleyen yüzle birlikte bu ter maskelere de ter bulaşabiliyor. Sıcakta uzun süre kullanılan maskelerin terlemeyle birlikte baş ağrısı şikayetlerini artırdığını anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, 'Her insan ömründe mutlaka en az bir kere baş ağrısından mustarip oluyor. Baş ağrısı bir hastalık değil, bazı hastalıklar için bir belirti. Damar hastalıklarının, migrenin, saymakla bitmeyecek kadar birçok hastalığın belirtisi. O nedenle baş ağrılarını iyi sorgulamak gerekiyor. Oksijensiz kalmak da bir baş ağrısı nedeni olduğu gibi fazla oksijen de bazen baş ağrısı nedeni olabiliyor. Havalar çok sıcak, maskeler de bu sıcakta kişiyi bunaltabiliyor. Terliyoruz, terimizi yeterince vücudumuzdan nefesimizle uzaklaştıramıyoruz. Onu tekrar nefes almak zorundayız. Buna bağlı olarak da baş ağrıları insanların aşırı derecede şikayet ettiği semptom haline geliyor' diye konuştu.

'YALNIZ OLDUĞUNUZ BİR ALANDA MASKEYİ HAVALANDIRIN'

Sıcak havanın tansiyon başta olmak üzere birçok şikayeti tetiklediğini anlatan Doç. Dr. Ali Yılmaz, 'Bu durum kişide baş ağrısını artırıyor. Bunun yanında maske de bize boğulma hissi yaşatıyor. Kişilerde baş ağrıları görülebilir. Gün içinde maskeyle efor sarf ediyorsanız gün sonunda bir baş ağrısı hissedersiniz. Nedeni ise oksijenin azalmasıdır. Sıcak havada dışarıya daha nemli havayı veriyoruz. Yaklaşık olarak günde bir litrenin üzerindeki suyu nefesimizle atabiliyoruz. Bu suyun bir kısmı maskede kaldığı için maskenin oksijen geçirgenliğini azaltabiliyor. O nedenle kullanılan maskeler kaliteli olsun. İyi maskeler kullanalım ancak bunun yanında da baş ağrısı yaşayabileceğimizi unutmayalım. Yalnız olduğumuz ve iyi havalandırılan ortamlarda maskemizi havalandıralım' ifadelerini kullandı.

'TERDEN ISLANAN MASKEYİ KULLANMAYIN'

Terden ıslanan maskenin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ali Yılmaz şu uyarılarda bulundu:

'Maskeyi çıkardığınızda terden ıslandığınızı gördüğünüzde bu maskeyi kullanmayın. Bu terli maskeyi tekrar taktığınızda daha nemli olduğundan nefesinizi daha da zorlayacak. Mümkün olduğunca bu maskeleri kullanmayın. Cerrahi maskelerin süresi 2 saat. En fazla 6 saat kullanabilirim. 6 saatin sonunda mutlaka değiştirmeliyim. Bu kış şartlarındaydı. Yazın bu sıcakta ise maskenin ömrü yarı yarıya azaldı. Havalandırma sırasında ise maskenin ana kısmına hiç dokunmayalım. Maskenin kenarlarından tutarak çıkarıp havalandırıp tekrar takabiliriz. Ağız kısmına hiç dokunmamız gerekiyor. Maskede olası bir partikül veya koronavirüs varsa buna elinizle temas ettiğinizde elinizi dezenfekte etmeyi unutursanız başka yerlere dokunduğunuzsa virüsü taşırsınız. Bu virüsün yayılma nedeni olabilir. Mümkün olduğunca yalnız olduğunuz ve iyi havalanmış bir ortamda maskenizi çıkarıp havalandırmalısınız.'

YAZIN MASKENİN KULLANIM SÜRESİ YARIYA İNDİ

Hangi maskenin kullanıldığının önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Yılmaz, 'Maalesef sokak imalatı maskeler de gündeme gelmeye başladı. Maskelerin ömrü 2 saatten 7 saate kadar sürebiliyor. Bazıları da dezenfekte edilip tekrar kullanılabiliyor. Bu nedenle de aldığınız maskeye çok önem verin. Üzerinde bir sağlık etiketi olan maskeleri tercih edin. Havalandırmaya dikkat edelim. Ama mutlaka yakın temasın olduğu yerde, kapalı alanlarda bu havalandırmayı yapmayın. Ancak açık havada ve iyi havalandırabileceğiniz yerde yalnız başınayken yapmaya özen gösterin' uyarısında bulundu.

'BEYİN HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİYOR'

Koronavirüsle ilgili bilinmeyen pek çok şey olduğunu hatırlatan Yılmaz, 'Hemen hemen her şekilde bulaşabileceğiniz düşünmeliyiz. Ter de bunlardan biri olabilir. Beyin omurilik sıvısında virüs bulundu. Beyin hastalıklarına neden olduğu bulundu. Sadece baş ağrısı ya da bel ağrısı ile kendini gösterdi.' dedi.

Maske terlettikçe baş ağrısı artıyor; terden ıslanan maskeyi kullanmayın

Kaynak: DHA

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