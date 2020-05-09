Maske tavan fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar? Maske taban fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar olarak belirlendi? Coronavirüs maske fiyatları!

Koronavirüs nedeniyle maske satışı yasaklanmış ve sadece devlet tarafından dağıtılmaktaydı. Son olarak maske satışının tekrar başlayacağı duyuruldu ve tavan fiyatları belirlendi. Buna göre maske fiyatı ne kadar? Taban ve tavan fiyatı nedir?

Corona virüsün tüm dünyayı etkisi altına alması nedeniyle uzun zamandır birçok ülkede maske satış ve maskeye ulaşım problemleri yaşanıyordu. Ülkemizde de maske satışı fahiş fiyatlar ve karaborsacılık nedeniyle engellenmişti. Maskeler devlet tarafından vatandaşa dağıtılıyordu. Corona'dan normalleşmenin başlaması ile birlikte devlet özel şirketlerin maske satışlarına tekrardan izin verdi. Aynı zamanda taban ve tavan fiyatları ile kdv belirlemesini yaptı. Peki maske fiyatları nedir ve ne kadardan satılabilecek?

MASKE TABAN VE TAVAN FİYATI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacağını açıkladı. İlk olarak İstanbul'da başlayacak uygulamayla maskeler 50'li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketlerde de satış olacak.

MASKE FİYATLARI NEDİR?

MASKE SATIŞI BAŞLIYOR

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

MASKE FİYATI 1 TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada maskede tavan fiyatın KDV dahil 1 TL olacağı ve bu fiyatın üzerinde yapılan satışların "fahiş fiyat" kabul edileceği belirtildi.

MASKE SATIŞINI KİMLER YAPACAK?

Satışlar; marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilecek. İlk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan maskeler, önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketler halinde satılacak.