Maske Tavan Fiyatı Belli Oldu! Bakanlık Açıkladı
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Maske Tavan Fiyatı Belli Oldu! Bakanlık Açıkladı

Maske Tavan Fiyatı Belli Oldu! Bakanlık Açıkladı
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Ticaret Bakanlığı tarafında maske tavan fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada maske satışında tavan fiyatın 1 TL olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafında maske tavan fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada maske satışında tavan fiyatın 1 TL olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Maskelerin satışı nerelerden gerçekleşecek? İşte tüm detaylar.

Maskeler Nerelerden Alınacak?

Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: Tamindir

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