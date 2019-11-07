Maske taktılar, farkındalık oluşturdular

07.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:31

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktı.



Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara dokunan, birçok insanın dertlerine derman olan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında tüm Türkiye'de 'Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum' diyerek renkli etkinlikler hayata geçiren LÖSEV'e destek amacıyla fabrika bahçesinde toplanarak maskelerini taktı. Çalışanların farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte gösterdikleri duyarlılık takdir topladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA