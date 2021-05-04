Maske takmayı reddeden yolcular Amsterdam'da uçaktan indirilerek gözaltına alındı
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Maske takmayı reddeden yolcular Amsterdam'da uçaktan indirilerek gözaltına alındı

Maske takmayı reddeden yolcular Amsterdam'da uçaktan indirilerek gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, İspanya'dan Amsterdam'a gelen bir uçakta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmayı reddeden 6 İspanyol yolcunun gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, İspanya'dan Amsterdam'a gelen bir uçakta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmayı reddeden 6 İspanyol yolcunun gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün gece İspanya'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçaktaki 6 yolcunun, maske takmayı reddettiği bildirildi.

Açıklamada, kabin görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan yolcuların "asilik yaptığı ve rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle uçaktan indirildiği belirtildi.

Durumun uçağın kaptanı tarafından Schiphol Havalimanı polisine bildirilmesinin ardından gözaltına alınan İspanyol yolcuların gün içinde sorgulanacağı kaydedildi.

Hollanda'da 2020'de yaklaşık 100 uçuşta yolcuların rahatsızlık çıkarması sebebiyle kabin görevlilerinin polise başvurduğu belirtildi.

Bu rakamların, Kovid-19 önlemleri sebebiyle uçuşlarda alınan önlemlerden sonra artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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