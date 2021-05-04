ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
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ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de alışveriş yapmak için girdiği markette tüm uyarılara karşın maske takmayı reddeden sağlık çalışanı Selime Topçu'ya, 900 lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de alışveriş yapmak için girdiği markette tüm uyarılara karşın maske takmayı reddeden sağlık çalışanı Selime Topçu'ya, 900 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir'deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu'yu uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu'ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, 'Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz' dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu'ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, 'Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağan üstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum' dedi.

Yapılan işlemin ardından Selime Topçu, bölgeden ayrıldı.

ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI
ESKİŞEHİR MASKE TAKMAYI REDDEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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