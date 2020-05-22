Maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.
22.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:56
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayanlar drone ile tespit edilip uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 Mayıs'ta zorunlu hele getirilen maske takma zorunluğuna ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Atatürk Kent Meydanı'ndaki uygulamada, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edildikten sonra uyarıldı.
Ayrıca ekipler, kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Kaynak: AA