Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
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Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi

24.09.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:21

Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi Kayseri'de polis ekiplerinin maske denetimi sürüyor Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, maskesiz yakalanan bir vatandaş, "Yazıktır, günahtır" diyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi

Kayseri'de polis ekiplerinin maske denetimi sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, maskesiz yakalanan bir vatandaş, "Yazıktır, günahtır" diyerek yazılan cezaya itiraz etti.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan maske denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi'nde de denetim yapan ekipler, araçları durdurarak maske denetimi yaptı.

Bu sırada yoldan geçen bir M.H.O.'nun maskesiz olduğunu gören ekipler, vatandaşı durdurarak maskesiz olduğunu hatırlattı. Ceza yazılacağını öğrenen M.H.O., "Yemek yedik, maske orada kaldı. Yazıktır, günahtır" diyerek ceza yazılmamasını istedi. Şahsa, maske takmadığı için 900 TL para cezası kesildi.

Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi
Maske takmayan vatandaştan 'Yazıktır günahtır, ceza yazmayın' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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