Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı
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Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı

Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşların maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından zabıta ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulundu.

17.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:23

Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşların maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından zabıta ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulundu.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda kentte maske takma zorunluluğu getirildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçerek kent merkezindeki en işlek caddelerde ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

Vatandaşların sağlık açısından ve korona virüs ile mücadele kapsamında maskenin önemini vatandaşlara anlatan zabıta ekipleri her gün belirli aralıkla da zabıta araçlarından da maske takma ve korona virüsünden korunma hakkında anons ederek vatandaşları bilgilendirdi.

Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı

Kaynak: İHA

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