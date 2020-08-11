Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü
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Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü

Eskişehir'de, Valilik koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı Korona virüs denetimleri sürerken, ekiplerin bazı vatandaşlarla diyalogları tebessüm oluşturdu.

Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü
11.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:43

Eskişehir'de, Valilik koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı Korona virüs denetimleri sürerken, ekiplerin bazı vatandaşlarla diyalogları tebessüm oluşturdu. Denetimler esnasında maskesiz bisiklet süren bir çocuğu durdurarak maskesini takmasını söyleyen Vali Yardımcısı Balcı'ya çocuğun "Bisiklet sürenlere zorunlu değil diyorlar" demesi ekipleri güldürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Korona virüs denetimleri genelgesi kapsamında, Eskişehir'de geniş çaplı denetim yapıldı. Eskişehir Valiliği koordinesinde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları ile park ve piknik alanlarında vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre uyarıldı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapılırken maskesiz bir şekilde bisiklet süren bir çocukla ekiplerin diyaloğu ise güldürdü. Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna 'Bisiklet sürenlere zorunlu değil diyorlar" yanıtını veren minik Efe, maskesini taktıktan sonra yoluna devam etti.

Öte yandan Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Vekili Alper Balcı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de katılım gösterirken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de titizlikle devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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