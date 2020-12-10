Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
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Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim

10.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:36
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim

ADANA'da 246 polisle gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, maske takmayan sürücü, "Arabada 30 kişi miyiz?

ADANA'da 246 polisle gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, maske takmayan sürücü, "Arabada 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum kardeşim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı artış hızı ile yoğun bakım doluluk oranı kritik seviyede olan kentler arasında saydığı Adana'da polis, denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok yerde uygulama noktası kurdu. Ayrıca  264 polisle 77 berber ve güzellik merkezi, 2 AVM, 77 taksi, 10 pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane, 437 lokanta ile kafe ve restoran denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88, karantina tedbirlerine uymayan 14, sosyal mesafeye uymayan 40 kişiye ceza yazıldı.'YAZARSAN, YIRTAR ATARIM'Öte yandan uygulamalar sırasında araç içinde maske takmadıkları için durdurulan sürücülerden bazıları polise tepki gösterdi. Maskesiz sürücülerden Süleyman Y., polisin uyarısı üzerine "Araç içerisinde kimden korunacağım. 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum" dedi. 

Başka bir otomobilde bulunan biri kadın 3 kişiye de para cezası uygulandı. Öfkelenen sürücü, polise, "Adam mı öldürdük? Hırsızlık mı yaptık? Ağabey şunu yazma, yırtar atarım ya. Yazarsanız yazın" diye tepki gösterdi.

 


Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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