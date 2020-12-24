Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:58
Hatay'ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çektiAlınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti
Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı