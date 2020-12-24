Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
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Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:58
Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çektiAlınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti

Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü. - HATAY

Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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