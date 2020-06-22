Maske takmayan kadından ilginç savunma..."Astımım var, nefes alamıyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske takmayan kadından ilginç savunma..."Astımım var, nefes alamıyorum"

Maske takmayan kadından ilginç savunma..."Astımım var, nefes alamıyorum" -Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza kesildi Beşiktaş'ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti.

22.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:05

Maske takmayan kadından ilginç savunma..."Astımım var, nefes alamıyorum"

-Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza kesildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti. Maske takmadan dışarı çıkan bir vatandaş kendini, "Hastayım, astımım var. Maskeyle nefes alamıyorum" sözleriyle savundu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede maske denetlemesi gerçekleştirdi. Polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşları uyararak kurala uymayanlara ceza yazdı. Ekiplerce gerçekleştirilen denetlemelerde, vatandaşların çoğunun maske kuralına uydukları bazı vatandaşların ise, denetleme yapan polisleri görünce fark etmeden maskelerini taktıkları görüldü.

Ömrünün en pahalı sigarasını içti

Maskesi yanında olmasına rağmen takmayan ve sigara içmek için çıkardığını söyleyen bir kişi polisin dikkatinden kaçmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen turist, "Sigara içiyordum. Bu yüzden sigara içmek için maskemi çıkardım, hepsi bu. Evet, gerekli. Ben de her zaman kullanırım, hep ağzıma takarım ama sigara içerken çıkardım" dedi. Turist, bu açıklamasına rağmen cezadan kurtulamadı. Kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde 970 TL idari para cezası uygulandı.

"Astımım var, nefes alamıyorum"

Denetlemelerini sürdüren polis, bir başka vatandaşın daha maskesini takmadığını fark etti. Polisin uyardığı vatandaş kendini, "Astımım var, mecbur kaldıkça takıyorum. Şu an takabilirim ama maskeyle rahat nefes alamıyorum. Burnumu kapatmadan takabilirim. Durumum iyi değil, hastayım ben zaten" sözleriyle savundu.

"Anlık bir olaydı, aslında kullanmamız gerekiyor"

Aracından inip yemek almaya giderken maskesiz olduğu görülen bir vatandaş ise hatasının farkına vardı ve, "Anlık bir şeydi, şuradan bir yemek alayım derken olan oldu. Bu maske bizim ve karşımızdaki insanlar için. Aslında kullanmamız gerekiyor. Yanımızda bir poşet içerisinde gezdirmemiz gerekiyor" dedi. "Anlık bir olaydı" diye bahsettiği hatası ona 900 TL'ye mal oldu.

"Yurt dışından geldim, zorunlu olduğunu bilmiyordum"

Yurt dışından geldiğini ve sokakta maske takma zorunluğu olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, "Sokakta zorunlu mu? Ben yurt dışından geldim, sokakta takıldığını bilmiyordum" dedi. Kadına ve beraberindeki iki kişiye ceza yazıldı. Yurt dışından geldiğini söyleyen kadının, cezanın kesilmesinin ardından çantasında taşıdığı maskeyi taktığı görüldü.

Polisin, ilçedeki maske denetlemelerinin devam edeceği öğrenildi.

Maske takmayan kadından ilginç savunma...'Astımım var, nefes alamıyorum'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Serdar Aziz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Maske takmayan kadından ilginç savunma..."Astımım var, nefes alamıyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 16:58:31. #1.15#
title