DHA YURT BÜLTENİ - 9 Kaçak muayenehaneye baskın: 5 gözaltıBursa'da jandarma ekiplerince kaçak muayenehaneye yapılan baskında, Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçak muayenehaneye baskın: 5 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak muayenehaneye yapılan baskında, Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada, çok sayıda tıbbi materyal ele geçirildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin bir araya gelerek, kaçak muayenehane açtığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Ekipler baskında, Suriyeli F.A. (20), A.A. (42), M.S.A. (35), Z.A. (40) ve M.T.'nin (19) ev olarak kiraladıkları daireyi muayenehane olarak kullandığını tespit etti. Kaçak muayenehanede yapılan aramada, 3 adet röntgen cihazı, 2 adet dış ünite, 3 adet kompresör, 15 adet randevu defteri, 2 adet stenilizotör, 300 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme, hastalardan elde edildiği değerlendirilen bin 309 dolar, 50 euro ve 5 bin 710 lira para ele geçirildi.

Muayeneyi işleten 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

ÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polis ekipleri ile tartıştı. Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gazi Caddesi'nde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Maske takmayan Sevda Z. adlı kadın kendisini uyaran polislerle tartıştı. Bu sırada çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın 'Beni dövecek misin? Kimliğim yok yanımda" diyerek bağırmaya başladı. Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL para cezası uyguladı.

Otogardaki iş yerleri ve yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, kent otogarındaki iş yerlerinde ve yolcu otobüslerinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla, koronavirüs denetimi yapıldı. Vali Yılmaz, koronavirüs salgınının üstesinden gelebilmek ve toplum sağlığının korunması için vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bildirdi. İş yerlerinin yanı sıra otobüslerde de incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, "Buralar virüsün dağılma, bulaşma merkezleri olabilir. Riskli alanlar. Çünkü her yerden gelen gidenler oluyor, sürekli bir sirkülasyon var. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız, kurallara hassasiyetle uymalıyız" dedi.

Uyuşturucular çorabın içinden çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde narkotik dedektör köpek Larissa ile sokak satıcıların yönelik uygulamasında, polisi görüp kaçan şüphelilerin attığı çorap içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada inşaat molozların bulunduğu bölgede polisi gören bir grup kaçtı. Molozlar arasında dedektör köpek Larissa ile yapılan aramada çorabın içine konulmuş satışa hazır 63 fişek bonzai ele geçirildi. Polis, bulunan uyuşturucuyla ilgili firari E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Çerkezköy ilçesinde ise sokak satıcısı olduğu belirlenen B.U.'nun üzerinde yapılan aramada 60 gram bonzai, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan kesilmiş kağıtlar, renkli saç tokaları ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1035 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan kişiler jandarmanın operasyonu ile yakalandı. 22 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma düzenlediği operasyonla H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi deri kitap, 1 adet tunç testi ve 15 adet çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplamda 22 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da koronavirüs denetimi

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı.

Diyarbakır'ın en işlek caddeleri olan merkez Sur ilçesinde Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak ile birlikte iş yerlerini denetleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimler yapıldıkça insanların da kurallara uymasıyla vaka sayılarında azalmaların başladığını söyledi. Çiftçi, "Diyarbakır'da bu noktada bir azalma var. Valilik koordinasyonuyla ilgili tüm birimlerin, çalışmaları önemli mesafe aldı. Sayılarda aşağı yönlü bir gidişat var. Tabii bunun devam etmesi lazım. Sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız. Gözle görülmeyen ancak tedbirlerle maske, mesafe ve temizlikle aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Her an hassas ve tedbirli olmak durumundayız ki bu hastalığı yenelim. Sur ilçesinde günlük 500-600 bin insan sirkülasyonun olduğu ilçede her gün aralıksız jandarma, emniyetle ve zabıtalarla alandayız. İşyerleri ve vatandaşları sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. Her hafta mutlaka bir işyerine birden fazla denetim yapılıyor. İlçemizde vaka sayısı kontrol altında. Bunun aşağı çekme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız daha da bilinçlendi. Muhtarlarımız, okul müdürlerimiz bizimle beraber hareket ediyorlar. Özellikle pozitif vakaların evlerden çıkmamaları konusunda çok ciddi bir gayret var. Her gün o vakalar denetleniyor. Vatandaşlarımız lütfen maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsinler" dedi.

