Maske takmayan kadın kendisine tepki gösteren vatandaşa saldırdı
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Maske takmayan kadın kendisine tepki gösteren vatandaşa saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde maske takmayan bir kadın kendisini uyaran vatandaşlara önce elindeki maskeyi göstererek "Al bak takmıyorum" dedi, sonra saldırdı.

Maske takmayan kadın kendisine tepki gösteren vatandaşa saldırdı
06.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde maske takmayan bir kadın kendisini uyaran vatandaşlara önce elindeki maskeyi göstererek "Al bak takmıyorum" dedi, sonra saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın maskesiz halk otobüsüne bindi. Otobüs sürücüsü kadına maske otobüse binemeyeceğini söyledi. Uyarılara aldırış etmeyen kadın koltuğa oturarak maske takmayacağını söyledi. Duruma otobüste bulunan vatandaşlar da tepki göstererek o anları cep telefonu ile görüntüledi. Otobüs sürücüsü kadını tekrar uyararak polis çağırmak zorunda kalacağını söyledi. Kadın otobüs sürücüsüne, "Kapat çeneni nasıl otobüse almıyorsun" diyerek cevap verdi. Daha sonra kadın kendisini uyaran bir vatandaşa da elindeki maskeyi göstererek, "Al bak takmıyorum" dedi.

Daha sonra kadın kendisini görüntüleyen bir kişiye saldırarak darp etmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan çocuklar ise büyük panik yaşadı. Araya giren vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı. Saniye saniye görüntülenen olay sonrasında otobüs sürücüsü otobüsteki yolcular ile birlikte polis merkezine gitti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

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