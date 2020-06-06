Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
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Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı

İZMİT'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, şoförün ve yolcuların uyarısı üzerine elindeki maskeyi sallayarak, takmayacağını belirtti.

Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
06.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:05

İZMİT'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, şoförün ve yolcuların uyarısı üzerine elindeki maskeyi sallayarak, takmayacağını belirtti. Uyarılara kulak asmayan kadın, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler edip saldırdı.  Olay, İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen kadın maske takmadı. Şoför kadını maske takması konusunda uyardı. Şoför, küçük çocuğu ile birlikte koltuğa oturan kadına, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi. Kadın, "Kapa çeneni nasıl almıyorsun" diye cevap verirken, bir kadın yolcu, "Terbiyesiz" diyerek maske takmaması durumunda şikayetçi olacağını bildirdi. Maske takmayan kadın elindeki maskeyi önündeki koltukta oturan kadına doğru sallayarak, "Bak takmıyorum" dedi. Şoför, kadın yolcuyu suçlu olduğu yönünde uyarırken, yolcu ise "Kimi çağırırsan çağır" diyerek cevap verdi. Yanında küçük çocuğu olan kadın bir anda ayağa kalkarak, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler ederek saldırdı. Bu sırada küçük bir çocuk, "yeter" diye bağırırken, otobüs şoförü kadınların arasına girdi. Şikayet üzerine, polis kadının, şoförün ve yolcuların ifadesini alırken soruşturma başlattı. Maske takmayan kadına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA

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