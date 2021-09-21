MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI - Haberler
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MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde maske takmayan halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran yolcu ile tartıştı.

Kocaeli (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde maske takmayan halk otobüsü sürücüsü, kendisini uyaran yolcu ile tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsüne binen bir yolcu, sürücünün maske takmadığını fark etti. Sürücüye maske takması konusunda uyarılarda bulunan yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında maske takmama konusunda ısrarcı olan sürücü, yolcuya dönerek, "Bir şikayetin varsa Beyaz Masa'ya ver" dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin devamında sürücünün direksiyon başındayken cep telefonuyla konuştuğu görüldü.

MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI

MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI

MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI

MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MASKE TAKMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNİ UYARAN YOLCUYLA TARTIŞTI - Haberler
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