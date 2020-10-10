Maske takmayan bin 30 kişiye ceza yağdı
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Maske takmayan bin 30 kişiye ceza yağdı

10.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:09
Maske takmayan bin 30 kişiye ceza yağdı

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 30 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 30 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 30 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 2 şahsa idari yaptırım uyguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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