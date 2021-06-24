Maske takmamaya direnen müşteri berberi makasla yaraladı
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Maske takmamaya direnen müşteri berberi makasla yaraladı

Maske takmamaya direnen müşteri berberi makasla yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir berber, müşterisi tarafından makasla yaralanarak hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir berber, müşterisi tarafından makasla yaralanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Altın Makas Berber Salonu'nun sahibi S.U., müşterisi C.B 'ye maskesini takması için ricada bulundu. Dükkan sahibi, kendini bir anda tartışmanın içinde buldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşteri C.B., berberin makasını tezgahtan alıp S.U.'yu kalçası ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servisi ve polis aranarak yardım istendi. Yaralanan berber Uslu, ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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