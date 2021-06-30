MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI
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MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da polisin uyarısına rağmen maske takmayan Ayşe K.'ye 900 TL idari para cezası uygulandı.

AMASYA'da polisin uyarısına rağmen maske takmayan Ayşe K.'ye 900 TL idari para cezası uygulandı.

Kentin işlek caddelerinden Şehzadeler Gezi Yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Ayşe K.'yı uyardı. Uyarıyı dikkate almayıp polisle tartışan kadın, maske takmamakta ısrar etti. Ayşe K. hakkında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirleri ihlalden 900 TL idari para cezası uygulandı. Ayşe K. kendisini görüntüleyen gazeteciye de 'çekme' dedi.

MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI
MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI
MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI
MASKE TAKMAMAKTA DİRENEN KADINA PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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