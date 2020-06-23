Maske takmamak için direnen vatandaş: "Bende virüs olmadığına eminim"
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Maske takmamak için direnen vatandaş: "Bende virüs olmadığına eminim"

- Maske takmamak için direnen vatandaş: "Bende virüs olmadığına eminim" Kocaeli'de ekipleri gören maskesine sarıldı Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, bekçi ekiplerini gönce 900 TL ceza yememek için maskelerine sarıldı.

23.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:07

- Maske takmamak için direnen vatandaş: "Bende virüs olmadığına eminim"

Kocaeli'de ekipleri gören maskesine sarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, bekçi ekiplerini gönce 900 TL ceza yememek için maskelerine sarıldı. Maske takmayan bir vatandaş ise, "Bende virüs olmadığına eminim. Bende mikrop yoktur, mikrop hastada vardır" diyerek kendisini savundu.

Maske takma zorunluluğunun olduğu Kocaeli'de birçok vatandaş, cezai işlemlerine aldırış etmeden sokaklarda maske takmadan ya da maskelerini çenesinin altına indirerek dolaşmaya devam etti. İzmit ilçesinde yoğunluğun en fazla olduğu Yürüyüş Yolu'nda bekçi ekipleri, maske uygulaması gerçekleştirdi. Maske takmayan vatandaşlar, ekipleri görünce 900 TL ceza yememek için elinde tuttuğu ya da çenesinin altına indirdiği maskesini taktı. Caddede yürürken maske takmayan bir vatandaş ise İHA muhabirinin "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna, kendisinin hasta olmadığını, virüsün bulaşması halinde ise savaşabileceğini söyledi. Şahıs daha sonra bekçi ekiplerini görünce hiç takmadığını söylediği maskesini, ceza yememek için taktı.

"Bende virüs olmadığına eminim"

Virüsün bulaşıcı olmadığını iddia eden şahıs, maske takmaya gerek duymadığını belirterek, "Maske takmaya gerek duymuyorum. Hiç takmadım. Sadece dolmuş ya da marketlerde takıyorum. Takmama sebebim, hasta olan taksın. Ben hasta değilim, kendimi biliyorum. Ben bulaşıcı olduğuna inanmıyorum. Bir insan hasta ise bulaştırır. Bulaştıracak mikrop yoktur. Bende virüs olmadığına eminim. Bende mikrop yoktur, mikrop hastada vardır. Başka birinden bulaşırsa savaşırız. Ben bu riski göze alıyorum. Nereye kadar maske, nereye kadar böyle devam edecek. Rahat takılıyorum, devam öyle" dedi.

"Nefes alamadığım zaman çıkartıyorum"

Nefes alamadığı için maskesini çıkarttığını söyleyen Şevket Aydoğan isimli vatandaş, "Nefes alamadığım zaman çıkartıyorum, sonra tekrar takıyorum. Ben astım hastasıyım. O yüzden ara sıra çıkartıp takıyorum. Ben maskeyi ceza için değil, korunmak için takıyorum. Para önemli değil, biz dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Maske takmamak için direnen vatandaş: 'Bende virüs olmadığına eminim'

Kaynak: İHA

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