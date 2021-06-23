Maske takmamak için direndi, ceza yedi
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Maske takmamak için direndi, ceza yedi

Maske takmamak için direndi, ceza yedi
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, en işlek caddede maske takmayı reddeden Hülya G. (52) hakkında ceza kesilmek üzere tutanak düzenlenirken, polise direndiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

BOLU'da, en işlek caddede maske takmayı reddeden Hülya G. (52) hakkında ceza kesilmek üzere tutanak düzenlenirken, polise direndiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, en işlek cadde olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske takmadığı görülen Hülya G.'nin yanına gitti. Maske kullanması gerektiğini söylenen Hülya G., polise direnip, takmayacağını söyledi. Bunun üzerine Hülya G. hakkında ceza kesilmek üzere tutanak düzenlenirken, polise direndiği gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.?


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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