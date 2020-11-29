Maske takmak sivilce yapar mı?
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Maske takmak sivilce yapar mı?

29.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 07:40
Maske takmak sivilce yapar mı?

Sürekli maske kullanmak cilt sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Sürekli maske kullanmak cilt sorunlarını da beraberinde getiriyor. Akne, sivilce, rosacea (gül hastalığı) gibi problemlerle kontakt dermatit gibi alerjik durumlar gün geçtikçe artıyor.

Maske, korunmasız bir ciltte yüzümüze devamlı sürtünerek kıl folikül ve yağ bezelerimizin ağızlarını tıkayarak 'akne' dediğimiz sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Yüzde terleme ve sıcaklık artışına neden olarak yüzde kızarıklık ve damarlanma artışıyla seyreden gül hastalığının alevlenmesine de yol açıyor. Maske ipinin temasına bağlı kulak arkasında, kaşıntılı kızarıklık ve kabuklanmayla seyreden halk arasında bir tür egzama olarak bilinen kontakt dermatit gelişimine de neden olabiliyor.

Maske kullanımına bağlı gelişen en sık karşılaştığımız sorunlardan biri yüzde meydana gelen sivilceler. Maskenin kapattığı bölgelerde cilt, daha havasız kalıyor ve yağlanmaya veya kurumaya daha müsait hale geliyor. Bu da gözeneklerin doğal dengesinin bozulmasına neden olarak sivilce ve benzeri oluşumların meydana gelmesine zemin hazırlamış oluyor. Özellikle çene, yanak ve boyun bölgesinde görülebilen bu oluşumların yanı sıra, burun içinde dahi sivilceler oluşması mümkün.

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Ciltte yağ üretiminin fazlalaşması ve ölü deri hücrelerinin de cilt kanallarını ve gözenekleri tıkamasıyla birlikte, bakteriler gözeneklerde hapsolur, burada çoğalır ve sonuç olarak kızarıklıklar, içi iltihap dolu şişkinlikler, yani sivilceler oluşur. Cildi hassas olan kişiler, özellikle rosacea gibi rahatsızlıkları bulunanlar maskeye bağlı gelişen cilt sorunlarına daha yatkın. Burun üzerinde, yanaklarda ve çene bölgesinde kızarıklık ve kabarıklıklarla kendini belli eden rosacea, küçük sivilce benzeri oluşumlara da neden olabiliyor. Maske ile cildin hava almasının engellenmesi ve sürtünmeye bağlı tahrişin artması, bu tür sivilceleri de artırabilir. Aynı bölgelerde cildi kuru olan kişilerde de pullanma ve kızarıklıklar görülebiliyor. Özellikle egzamaya yatkın ciltlerde sürekli maske kullanımı, egzama belirtilerinin daha da şiddetlenmesine neden olabilir.

Maske kullanırken cildi korumak için ne yapmalı?

? Maske kullanımı sırasında makyaj yapmak veya tıkayıcı kozmetik ürünlerin kullanılması aknenin tetiklenmesine neden olabilir. Makyajdan mümkün olduğunca kaçının. Özellikle tüm yüze sürülen fondöten ve benzeri ürünler, gözenekleri tıkayarak akne benzeri oluşumlara zemin hazırlar.

? Cildinizi günlük olarak temizleyin ve nemlendirin. Özellikle kokusuz, mümkün olduğunca doğal içerikli ürünler kullanmaya dikkat edin. Yüze dezenfektan veya kolonya sürmemeye özen gösterin.

? Maske kullanımına bağlı ortaya çıkan sivilce oluşumunu engellemek için mutlaka sabahları deriyi kurutmayan, cilt tipinize uygun olan bir temizleyici ürünle el ve yüzünüzü temizleyin. Arkasından cildinize su bazlı nemlendirici uygulayın. Nemlendiriciyi kullandıktan 30 dakika sonra yüzünüze maskeyi takmalısınız.

? Yüzünüzü yıkadıktan sonra, maskeyi takmadan önce akne lezyonlarının üzerine çinkolu kremler sürerek maske ile teması azaltabilirsiniz.

? Uygun aralıklarla maskeyi çıkarın. Uygun ortamlarda ara ara cildi havalandırmak ve yıkamak iyi gelecektir.

? Kullandığınız maskeye dikkat edin. Koruduğundan emin olduğunuz maskeleri tercih edin. Cildiniz hassassa, yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılmış, iç kısmı yumuşak maskeler kullanın. Maskenin altına, evde pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takıp, üzerine normal maskenizi takarsanız, maskenin cilt ile temasını kesmiş ve alerji riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

? Cerrahi maskeleri gün içerisinde sık değiştirmeli, yıkanabilir olan bez maskeleri ise her gün yıkamalısınız. Yıkarken birkaç kez durulayarak deterjan artığının kalmamasına özen göstermelisiniz.

? Haftada bir kez yapacağınız peeling de cildinizdeki gözenekleri açık tutup sivilce oluşumunu engellemede yardımcı olacaktır.

? Ayda bir profesyonel bir cilt bakımı ile cildinizin tıkanmasına engel olabilirsiniz.

? Acı, baharatlı gıdalar, asitli içeceklerden kaçının. Çay, kahve ve alkol tüketimini minimum seviyeye indirin.

Kaynak: Hürriyet

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