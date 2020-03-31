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Japonya, Teknoloji

Maske Takmak Koronavirüse Karşı Gerçekten Etkili mi?

Maske takma konusunda yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi.

31.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:49
Maske Takmak Koronavirüse Karşı Gerçekten Etkili mi?

Maske takma konusunda yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Birçok uzman, sadece hasta olanların maske takması konusunda uyarılarda bulunsalar da Japonya'da yayınlanan bir video, maskenin önemini bir kez daha gösterdi.

Medikal maskelere olan ihtiyaç, salgının başladığı günlerden bu yana en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bilim insanları, hasta olmayanların maske takmalarının çok gerekli olmadığını, herkesin maske alması durumunda, maskeye ihtiyaç duyanların bu ürünlere ulaşamayacaklarını dile getirmişlerdi. Kısaca, sadece hasta olan ya a hasta olduğunu düşünenlerin maske takmasının elzem olduğu belirtilmişti.

Maskelere olan talebi düşürmek için oldukça önemli olan bu uyarılar, istihbarat servislerinin maske savaşında kendini iyice göstermişti. Özellikle Avrupa'da birçok devlet, sağlık çalışanlarını korumak adına başka ülkelerin satın aldıkları tıbbi ürünlere el koyma savaşı vermeye başlamışlardı. Keza maske takılmamasını söyleyen uzmanlar da maskelerin koruma sağlamadığını dile getirmiyorlar; sadece talebin artmamasını istiyorlardı.

Maske virüsten korur mu?

Japonya'nın resmi devlet kanalı NHK, yayınladığı video ile maskenin önemini bizlere tekrar gösterdi. Bildiğiniz üzere yeni tip koronavirüs, diğer koronavirüs türlerinde olduğu gibi damlacık yoluyla yayılıyordu. Yani hasta olan bir kişinin vücudundan çıkan damlacıkların, bir başkasının vücuduna girmesi, virüsün başlıca taşınma yöntemiydi. NHK tarafından hazırlanan videoda ise bir insanın hapşırmasından sonra çevreye yayılan damlacıklar gösterildi. Metrelerce uzağa giden damlacıklardan korunmanın tek yolu ise tıbbi maskelerdi. Videoda maskelerin bu parçacıklardan bizi ne ölçüde koruduğu da tam anlamıyla gösterilmiş oldu.

Kaynak: Tamindir

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