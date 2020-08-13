Maske takmak için 3 önemli neden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı:

Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19'dan korunma açısından oldukça önemli. 1. Kurallara, bilime saygı: Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler. 2. Nezaket, empati İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir. 3. Toplum sağlığı, sorumluluk Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19'a karşı önlem almak hepimizi korur. Kaynak: Bültenler