Maske takmadığı için ceza yiyen şahıstan ilginç tepki...Sırtındaki teri gösterdi Maske takmadığı için ceza yiyen şahıstan ilginç tepki...Sırtındaki teri gösterdi Maske takmayınca ceza yedi, "Allah kabul etmesin" diyerek tişörtünü çıkartıp atletini gösterdi Arnavutköy'de polis denetlemesinde maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen bir kişi, cezadan kurtulmak için...

Maske takmadığı için ceza yiyen şahıstan ilginç tepki...Sırtındaki teri gösterdi

Maske takmayınca ceza yedi, "Allah kabul etmesin" diyerek tişörtünü çıkartıp atletini gösterdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de polis denetlemesinde maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen bir kişi, cezadan kurtulmak için polise dakikalarca dil döktü, fayda etmeyince de, 'Allah kabul etmesin' diyerek tişörtünü çıkartıp sırtındaki teri gösterdi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe uygulaması yaparken, aracıyla durdurulan bir kişiye maske takmadığı gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 900 TL ceza kesildi. Ceza yememek için kimliğini vermeye direnen ve dakikalarca dil döken vatandaş, polisi ikna edemeyince sinirlenerek tişörtünü çıkarttı. Üstünü çıkartarak bütün gün çalıştığını ve bu yüzden yorulduğunu söyleyen kişi, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası sakinleşti. Polis ekiplerine ceza yediği için beddua eden kişi, yanında bulunan kişiler tarafından arabaya bindirilerek götürüldü.

"Ben hasatta çalışırken bile maske takıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını iddia eden kişi, "Belediyede hasat işinde çalışıyorum. Maske takmadığım için bana ceza kesiyorlar. Yazık günah değil mi, ben hasatta çalışırken bile maske takıyorum Allah kabul etmesin ya. Kimliğimi vermiyorum, isterseniz beni hapse atın" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

"Çıkar silahı kafama sıkmazsam adam değilim, yazık günahtır ya"

Motosikletli polis memuru ile tartışan kişi, "Çıkar silahı kafama sıkmazsam adam değilim, yazık günahtır ya. Beni bu seferlik mazur görün. Bizde insanız, kiracı adamım ben. Dediğim tek şey Allah sizin yanınıza bırakmasın, tek bunu diyorum" dese de polis ekipleri kimliğini aldığı kişiye cezai işlem uygulayarak gönderdi.

Kaynak: İHA