Son dakika! BURSA Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret etti
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Son dakika! BURSA Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret etti

Son dakika habere göre Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret ettiBursa'da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti.

11.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:14

Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret etti

Bursa'da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisler, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A.'dan şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A. adlı kadının maske takmadığını gördü. Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu. Ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.

Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika! BURSA Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret etti

Kaynak: DHA

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