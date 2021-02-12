Maske takmadı uyaranlara kızdı! İrem Derici'den sert tepki: Gidin şikayet edin
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Maske takmadı uyaranlara kızdı! İrem Derici'den sert tepki: Gidin şikayet edin

12.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:57
Maske takmadı uyaranlara kızdı! İrem Derici'den sert tepki: Gidin şikayet edin

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti.

Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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