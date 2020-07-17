Maske takmadı koronaya yakalandı! Aydın'da maske takmayıp ceza yiyen kişiye 1 gün sonra Covid-19 tanısı konuldu
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Maske takmadı koronaya yakalandı! Aydın'da maske takmayıp ceza yiyen kişiye 1 gün sonra Covid-19 tanısı konuldu

Aydın'da maske takmayan 23 yaşındaki bir genç koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezasına çarptırıldığı günün ertesinde korona virüse yakalandı, testi pozitif çıkan gence Kovid-19 tanısı konuldu.

Maske takmadı koronaya yakalandı! Aydın'da maske takmayıp ceza yiyen kişiye 1 gün sonra Covid-19 tanısı konuldu
17.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:13

Aydın'da maske takmayan 23 yaşındaki genç koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezasına çarptırıldı. Cezanın ertesi günü testi pozitif çıktığı öğrenildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Edinilen bilgiye göre, dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı. Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden maske takmadığı için para cezası uyguladı.

POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

O.A. kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

MASKE TAKMADI TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Ek olarak O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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