Maske takmadan parka çıkan genç, "Evim yakın" dedi cezayı yedi
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Maske takmadan parka çıkan genç, "Evim yakın" dedi cezayı yedi

Maske takmadan parka çıkan genç, "Evim yakın" dedi cezayı yedi Ceza yemekten yaşlı adam da kurtaramadı Banka sırasında maske takmadı, " Sıcaktan takmadım" dedi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sıkı denetim Denetlemelerde ilginç diyaloglar yaşandı Maskesi olmayana polis ekipleri...

Maske takmadan parka çıkan genç, 'Evim yakın' dedi cezayı yedi
30.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:49

Maske takmadan parka çıkan genç, "Evim yakın" dedi cezayı yedi

Ceza yemekten yaşlı adam da kurtaramadı

Banka sırasında maske takmadı, " Sıcaktan takmadım" dedi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sıkı denetim

Denetlemelerde ilginç diyaloglar yaşandı

Maskesi olmayana polis ekipleri maske verdi

Parklarda oturanlar tek tek evlerine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sıkı denetimlerde bulundu. Denetlemelerde banka sırasında maske takmayan bir genç kız, "sıcak olduğu için maske takmadım" diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bir başka gence ise maske polis ekipleri tarafından verildi. Maske takmadan ve kimlik olmadan parka çıkan bir genç ise, "evim yakın" dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ilçenin kalabalık olan cadde ve parklarında uygulama yaptı. Ekipler banka önlerine giderek araçlarından inip tek tek vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden sıraya dizildi. Ekipler maskesi olmayan vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı.

"Sıcak olduğu için takmadım" cevabını vererek şaşkınlık oluşturdu

Denetlemeler sırasında bir genç kızın maskesiz dolaştığını gören polis ekipleri kıza maskesini neden takmadığını sordu. Genç kız ise, "Sıcak olduğu için takmadım" cevabını vererek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine polis memuru sıcak havanın maske takmanın önünde engel olmadığını belirterek maskesini takmasını istedi. Bunun üzerine genç kızın maskesini çantasından çıkararak taktığı görüldü. Diğer taraftan polislerinin sosyal mesafe kuralını ayarlaması ile banka sırasının metrelerce uzadığı görüldü. Maskesi olmayan bir gence ise maskesini polis ekipleri verdi.

Maske takmadan parka çıkan genç, "Evim yakın" dedi cezayı yedi

Polis ekiplerinin bir sonraki durağı ise ilçede bulunan bir park oldu. Burada da vatandaşları uyaran polis ekipleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile parklarda dolaşmanın ve oturmanın yasak olduğunu bildirdi. Maske takmayan bir genci durduran polis ekipleri şahsın üzerinde kimliğinin de olmadığını gördü. Gence tam işlem yapılacağı sırada yardımına parkta bulunan bir amca yetişse de ceza yemeden kurtulamadı. Yaşlı adam gencin yeğeni olduğunu belirterek maske verse de gence idari para cezası uygulandı. Genç ise evinin yakın olduğunu belirterek kendisini savundu.

Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti

Bir bankta üç kişinin oturduğunu gören polis ekipleri vatandaşları evlerine gönderdi. Kişilerden birisi maskesini arkadaşlarını görünce çıkardığını söylemesi ilginç diyalog oluşturdu. Parkta oturan 60 yaşında bir adam ise parkta oturmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu. Polis ekipleri uygulamanın sonunda parkta oturan vatandaşların hepsini evine gönderdi. Birçok vatandaş ise uygulamadan duyduklarını memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Maske takmadan parka çıkan genç, 'Evim yakın' dedi cezayı yedi

Kaynak: İHA

Manşet

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