Maske takmadan dışarı çıktı, "Koronavirüsten korkmuyorum" dedi
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Maske takmadan dışarı çıktı, "Koronavirüsten korkmuyorum" dedi

Maske takmadan dışarı çıktı, "Koronavirüsten korkmuyorum" dedi Adana'nın Kozan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bayram arifesini aratmayan görüntü oluşturdu Bir vatandaşın virüsten korkmuyor musunuz soruna "Yok, korkmuyorum" demesi şaşırttı Polisler ve bekçiler...

Maske takmadan dışarı çıktı, 'Koronavirüsten korkmuyorum' dedi
27.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:22

Maske takmadan dışarı çıktı, "Koronavirüsten korkmuyorum" dedi

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bayram arifesini aratmayan görüntü oluşturdu

Bir vatandaşın virüsten korkmuyor musunuz soruna "Yok, korkmuyorum" demesi şaşırttı

Polisler ve bekçiler sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bayram arifesini aratmayan görüntü oluşturdu. Polis ve bekçiler sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara koştu. Bankalar, marketler önünde oluşan uzun kuyruklar pes dedirtirken polis ekipleri ve bekçiler vatandaşların sosyal mesafelerini koruması için mücadele etti.

Hiçbir önlem almadan sokağa çıkan bir vatandaşın virüsten korkmuyor musunuz soruna "Yo, korkmuyorum" demesi salgını ciddiye almadığını gözler önüne serdi.

Bazı vatandaşlar da mecbur oldukları için sokağa çıktıklarını belirterek kendilerini savundu.

Maske takmadan dışarı çıktı, 'Koronavirüsten korkmuyorum' dedi

Kaynak: İHA

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Manşet

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