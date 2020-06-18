Maske takma zorunluluğunun ilk gününde Sultangazi'de ilginç görüntüler
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Maske takma zorunluluğunun ilk gününde Sultangazi'de ilginç görüntüler

Emin YEŞİL/ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske takma zorunluluğunun ilk gününde Sultangazi'de ilginç görüntüler
18.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:17

Emin YEŞİL/ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da zorunlu maske uygulamasının ilk günü, Sultangazi'de bazı vatandaşların maskeyi koluna, çenesine taktığı ya da cebinde taşıdığı görüldü. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk günü Sultangazi'de bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşlar ise maske zorunluluğuna uymadıkları görüldü. Maskeyi koluna, çenesine takan ya da cebinde taşıyan vatandaşların maske zorunluluğu ile ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda 'pes' dedirtti. Bir vatandaş yanında maske olmasına rağmen kullanmadığını söyledi. Maskeyi koluna takan bir başka vatandaş ise, "Minibüsteydim koluma taktım. Daraldım biraz. İnince koluma taktım. Gerçekten takmamız lazım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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