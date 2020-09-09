Maske takma zorunluluğuna riayet etmiyorlar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anadolu Meydanı'nda maske takmayanlardan detaylarANKARA - İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı.
09.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:19
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anadolu Meydanı'nda maske takmayanlardan detaylar
ANKARA - İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise belirli bazı cezaların uygulanacağı biliniyor.
Kaynak: AA