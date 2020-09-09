Maske takma zorunluluğuna riayet etmiyorlar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anadolu Meydanı'nda maske takmayanlardan detaylarANKARA - İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anadolu Meydanı'nda maske takmayanlardan detaylar

ANKARA - İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise belirli bazı cezaların uygulanacağı biliniyor.

Kaynak: AA