Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman bitecek?
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Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman bitecek?

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman bitecek?
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Maske takma zorunluluğu son durumu! Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Maske takma zorunluluğu son durumu! Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Açık alanda maske takmak zorunlu mu?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi.Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı.

Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

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