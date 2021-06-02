Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu kalktı mı 2021?

Maske takma zorunluluğu için son birkaç gündür yapılan açıklamalar takip ediliyor. Vatandaşlar "Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu kalktı mı 2021?" sorularına yanıt arıyor. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, açık alanda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Aşılama ve bağışıklık kazandırma sürecinde bazı ülkeler çeşitli deneylere başladı. Maskesiz konserler ve diğer gösteriler ile gerçekleştirilen deneylerde bulaş durumu incelenmeye başlandı. İştemaske zorunluluğu hakkında detaylar...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uzun süredir uygulanan maske yasağı ev harici tüm alanlarda uygulanıyor. Aşılama çalışmalarına teşvik etmek amacıyla aşı olanların maske zorunluluğunun açık alanlarda kaldırılabileceği sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, süreçle ilgili yeni bir karar alınacak mı? Bu sorunun yanıtı için gözler bugün Kabine toplantısında olacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"AĞIR BEDELLER ÖDÜYORUZ"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Bilim Kurulumuz bugün toplanarak kademeli normalleşme dönemini ve aşı programını ele aldı. Bilim Kurulumuzla birlikte yaptığımız değerlendirmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım. Salgının seyri dikkate alındığında, sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin, vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığı bir gerçek. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz.

"VİRÜSÜN HALEN ARAMIZDA OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

Kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolü var. Ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler ise kesinlikle göz ardı edilmemeli. Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız.

"YAZ SONUNDA DAHA GÜZEL GÜNLERDEN BAHSEDECEĞİZ"

Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk. Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu.

"AŞI SIRASI GELEN AŞISINI OLSUN"

Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.

"AŞILARI KARŞILAŞTIRMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların birbirine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır.

"ÜLKEMİZDE KULLANIMA GİREN AŞILARIN GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"

Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmekte ve yol göstermektedir. Yani, ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız.

"ÇARE AŞILAMADAN GEÇİYOR"

Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız."