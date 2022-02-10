Maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Haberler
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Maske takma zorunluluğu kaldırıldı

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Grand Central Terminali'ndeki vatandaşlar NEW YORK - Eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Grand Central Terminali'ndeki vatandaşlar

NEW YORK - Eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu kaldırıldı.

Hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, okullar, kreşler, barınaklar, toplu ulaşım araçları, metro istasyonları, havalimanları ve uçaklarda ise maske takma zorunluluğu devam edecek.

New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.

Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.

Maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Maske takma zorunluluğu kaldırıldı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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