Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?
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Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugün itibariyle ülke genelinde 56 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı. Peki, ? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı? Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller.

Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?
22.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:24

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Gelişme sonrası vatandaşlar Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Amasya,

Ankara,

Ardahan,

Artvin,

Aydın,

Balıkesir,

Bartın,

Batman,

Bilecik,

Bitlis,

Bolu,

Burdur,

Bursa,

Çanakkale,

Çorum,

Denizli,

Diyarbakır,

Düzce,

Elazığ,

Erzincan,

Erzurum,

Eskişehir,

Gaziantep,

Giresun,

Iğdır,

Isparta,

İstanbul,

Kahramanmaraş,

Karabük,

Kayseri,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Kütahya,

Malatya,

Mardin,

Muğla,

Muş,

Nevşehir,

Osmaniye,

Rize,

Sakarya,

Samsun,

Siirt,

Sivas,

Şanlıurfa,

Şırnak,

Tekirdağ,

Tokat,

Tunceli,

Uşak,

Yalova,

Zonguldak.

Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI KAÇ LİRA?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aralarında İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerin de olduğu 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa uymayanlara 900 TL para cezası kesilecek.

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