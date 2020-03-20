Maske takınca başka önlem almama gerek yok algısı doğru değil! Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tayibe Bal Beyzade Fm'in canlı yayın konuğu oldu.

Ayhan Gümüşsoy'un sunduğu "Haftanın Dosyası" programında "Koronavirüs"' konusunun tüm detayları konuşulurken Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Tayibe Bal dinleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdi.

Kritik bir dönemden geçiyoruz diyen Dr. Tayibe Bal, 2019 yılında ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19)'ün dünyayı tehdit eden çok ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, salgını önlemek için yetkililerimizin aldığı tedbirler yerinde ve önemli ancak bu hastalığı yenmede halkımızın ne kadar bilinçli davranacağı da çok önemli. O yüzden dinleyicilerimize zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyorum.

Bu hastalığın semptomlarına baktığımızda normal gripten biraz daha farklı olarak dinmeyen ateşe eşlik eden öksürük ve nefes darlığıdır. Ateşi üç gün içinde kontrol altına alabiliyorsa yüksek olasılıkla mevsimler griptir ama üç günden fazla devam eden özellikle dinmeyen ateş varsa en yakın aile sağlığı merkezlerine veya hastaneye başvurmaları gerekiyor.

Salgınla mücadele etmede en önemeli şey hijyen, temizliktir, sabunla el yıkamadır, kirli ellerle yüzde dokunmamaktır. Suya sabuna ulaşamayacağımız yerde el dezenfektanlar olabilir.Maske iyi ama maske tamamen korumuyor. Maske takınca başka önlem almama gerek yok gibi bir algı var, bu doğru değil.

Yüksek risk grubunda olanlar, yurt dışından gelenler 14 gün kuralına uyup evde ayrı bir odada kapısını kapalı tutup penceresini arada açıp havalandırmalıdır. Evde başka bir odaya geçme ihtiyacı varsamaske takması gerekir ama mümkün olduğunca kendisini izole etmeli odadan dışarı çıkmamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler