Maske takarak akaryakıt veriyorlar

Maske takarak akaryakıt veriyorlar

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanları, 'Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle farkındalık oluşturmak içim taktıkları maskelerle gelen sürücülere akaryakıt veriyor.

02.11.2019 14:51
Maske takarak akaryakıt veriyorlar

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanları, 'Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle farkındalık oluşturmak içim taktıkları maskelerle gelen sürücülere akaryakıt veriyor.


Çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yönetimi '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' münasebetiyle örnek bir çalışmaya imza attı. Yönetim, lösemili çocuklara dikkat çekmek için çalışanlarına maske dağıttı. Maskelerle gelen müşterilere yakıt veren çalışanlar ayrıca lösemiye dikkat çekecek bilgileri paylaşıyor. Hazırlanan broşürleri akaryakıt istasyonuna asan yönetimin gösterdiği hassasiyet ise gelen müşteriler tarafından takdir topluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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