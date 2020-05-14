Maske takanlara 'çene' uyarısı DÜZCE'de, dışarıda kullanımı zorunlu olan maskelerini çenesinin altına çekip, burunlarını kapatmayanlar, uyarıldı.

DÜZCE'de, dışarıda kullanımı zorunlu olan maskelerini çenesinin altına çekip, burunlarını kapatmayanlar, uyarıldı.

Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin dün aldığı kararla bugünden itibaren tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin kalabalık caddelerine giriş ve çıkışları kontrol altına alarak sık sık polis araçlarından uyarı yapmaya başladı. Kalabalık caddelerde yaya devriye görevinde bulunan polis ekipleri, maskelerini çenesinin altında tutan vatandaşları, burunlarını kapatmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA